Чеснокова (Журина) Просковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1904
Дата смерти30.09.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1936
Сын: Чесноков Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Чесноков Афанасий Иванович
Логиновка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.04.1939
Сын: Чесноков Валентин Афанасьевич
Отец ребёнка: Чесноков Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1943
Дочь: Скирневская Луиза Афанасьевна
Отец ребёнка: Чесноков Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесноков Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Чесноков Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крячкова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Чесноков Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1972