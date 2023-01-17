Чеснокова (Журина) Просковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Журина) Просковья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1904

Дата смерти

30.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1936

Сын: Чесноков Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Чесноков Афанасий Иванович

Логиновка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.04.1939

Сын: Чесноков Валентин Афанасьевич

Отец ребёнка: Чесноков Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1943

Дочь: Скирневская Луиза Афанасьевна

Отец ребёнка: Чесноков Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Чесноков Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крячкова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Чесноков Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Афанасий Иванович

Смерть
30.09.1972
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