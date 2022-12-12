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Чесноков Афанасий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1936

Сын: Чесноков Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Чеснокова Просковья Федоровна

Логиновка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.04.1939

Сын: Чесноков Валентин Афанасьевич

Мать ребёнка: Чеснокова Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
08.03.1943

Дочь: Скирневская Луиза Афанасьевна

Мать ребёнка: Чеснокова Просковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крячкова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Чеснокова Просковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Чеснокова Просковья Федоровна

Смерть
1944
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