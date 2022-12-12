Чесноков Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1936
Сын: Чесноков Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Чеснокова Просковья Федоровна
Логиновка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.04.1939
Сын: Чесноков Валентин Афанасьевич
Мать ребёнка: Чеснокова Просковья Федоровна
Рождение ребёнка
08.03.1943
Дочь: Скирневская Луиза Афанасьевна
Мать ребёнка: Чеснокова Просковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крячкова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Чеснокова Просковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесноков Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Чеснокова Просковья Федоровна
Смерть
1944