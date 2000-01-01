Булавин Мирон Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булавин Мирон Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1651

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1660 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1680

Сын: Булавин Вукол Миронов

Мать ребёнка: Булавина Прасковья Андреева

ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булавина Прасковья Андреева

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
Неизвестно
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