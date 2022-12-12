Булавин Вукол Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1680
Отец: Булавин Мирон Яковлев
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: Булавина Наталья Фомина
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булавина Наталья Фомина
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
Неизвестно
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое