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Булавин Вукол Миронов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Булавин Мирон Яковлев

Мать: Булавина Прасковья Андреева

ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Рождение ребёнка
1711

Сын: Булавин Семен Вуколов

Мать ребёнка: Булавина Наталья Фомина

Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булавина Наталья Фомина

РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
Неизвестно
Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
ГАТО Ф. 375, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1745 РС Хмелевое
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