Воробьёв Григорий Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Григорий Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Корнила (Корнилий) Никифорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Анна Мокеевна

Рождение ребёнка
15.01.1907 ст.

Сын: Воробьёв Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Мокеевна

Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край
АП ГАПК Ф 719 оп 9 том 2 д 1246 стр 7 №8м
Смерть
Неизвестно

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