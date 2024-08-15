Воробьёв Григорий Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Корнила (Корнилий) Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьёва Анна Мокеевна
Рождение ребёнка
15.01.1907 ст.
Сын: Воробьёв Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Мокеевна
Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край
АП ГАПК Ф 719 оп 9 том 2 д 1246 стр 7 №8м
Смерть
Неизвестно