Воробьёва Анна Мокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Анна Мокеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Григорий Корнилович

Рождение ребёнка
15.01.1907 ст.

Сын: Воробьёв Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Корнилович

Кизьва, Сивинский муниципальный район, Пермский край
АП ГАПК Ф 719 оп 9 том 2 д 1246 стр 7 №8м
Смерть
Неизвестно

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