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Телегин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1870

Сын: Телегин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телегина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Телегина Дарья???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телегин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Телегина Дарья???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина Дарья???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телегин Федор Михайлович

Мать ребёнка: Телегина Дарья???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телегин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телегин Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Телегина Дарья???

Смерть
Неизвестно
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