Телегин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1870
Сын: Телегин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна
Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телегина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Телегина Дарья???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телегин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Телегина Дарья???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телегина Дарья???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Телегина Дарья???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телегин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телегин Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Телегина Дарья???
Смерть
Неизвестно