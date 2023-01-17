(Телегина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1870
Сын: Телегин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Телегин Михаил
Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Телегин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телегин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Телегин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телегин Михаил
Смерть
Неизвестно