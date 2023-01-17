(Телегина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Телегина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1870

Сын: Телегин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Телегин Михаил

Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Телегин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телегин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Телегин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегин Михаил

Смерть
Неизвестно
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