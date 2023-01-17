Строганова Федосия Николаева (Б.)
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
10.06.1896
Сын: Савельев Строганов Иван Васильевич (Р.Б.)
Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)
Рождение ребёнка
19.11.1899
Сын: Струганов Александр Васильев (Р.)
Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)
Рождение ребёнка
29.06.1901 ст.
Сын: Савельев Строганов Павел Васильевич (Р.С.)
Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)
Рождение ребёнка
21.09.1903
Дочь: Баскакова Фекла Васильевна (Р.)
Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)
Рождение ребёнка
19.09.1905
Сын: Савельев Строганов Михаил Васильевич (Р.)
Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)
Рождение ребёнка
11.01.1909
Дочь: Савельева Строганова Татьяна Васильевна (Р.)
Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)
Рождение ребёнка
10.12.1912
Дочь: Смирнова Клавдия Васильевна (Р.)
Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)
Рождение ребёнка
04.10.1914
Дочь: Строганова Мария Васильевна (Р.)
Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)
Смерть
Неизвестно