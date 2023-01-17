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Строганова Федосия Николаева (Б.)

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Место рождения

Поливановка, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Поливановка, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.01.1893 ст.

Муж: Строганов Василий Яковлевич (Б.)

Рождение ребёнка
10.06.1896

Сын: Савельев Строганов Иван Васильевич (Р.Б.)

Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)

Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.11.1899

Сын: Струганов Александр Васильев (Р.)

Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)

Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.06.1901 ст.

Сын: Савельев Строганов Павел Васильевич (Р.С.)

Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)

Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.09.1903

Дочь: Баскакова Фекла Васильевна (Р.)

Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)

Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.09.1905

Сын: Савельев Строганов Михаил Васильевич (Р.)

Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)

Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.01.1909

Дочь: Савельева Строганова Татьяна Васильевна (Р.)

Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)

Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.12.1912

Дочь: Смирнова Клавдия Васильевна (Р.)

Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)

Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.10.1914

Дочь: Строганова Мария Васильевна (Р.)

Отец ребёнка: Строганов Василий Яковлевич (Б.)

Смерть
Неизвестно
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