Смирнова (Савельева Строганова) Клавдия Васильевна (Р.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Савельева Строганова) Клавдия Васильевна (Р.)

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Место рождения

Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

10.12.1912

Дата смерти

14.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1912

Отец: Строганов Василий Яковлевич (Б.)

Мать: Строганова Федосия Николаева (Б.)

Потресово, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.07.1934

Сын: Смирнов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1940

Сын: Смирнов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Васильевич

Смерть
14.04.2006
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