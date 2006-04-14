Смирнова (Савельева Строганова) Клавдия Васильевна (Р.)
Место рождения
Дата рождения10.12.1912
Дата смерти14.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1912
Рождение ребёнка
27.07.1934
Сын: Смирнов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1940
Сын: Смирнов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.2006