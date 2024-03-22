Володина (Рублева) Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения02.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1893
Отец: Рублев Василий Иванов
Мать: Рублева Мария Васильева
Бракосочетание
29.04.1912
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1913
Отец ребёнка: Володин Семен Ермолаев
Рождение ребёнка
06.07.1917
Сын: Володин Иван Семенов
Отец ребёнка: Володин Семен Ермолаев
Рождение ребёнка
?.07.1917
Отец ребёнка: Володин Семен Ермолаев
Смерть
Неизвестно