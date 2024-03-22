Володина (Рублева) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Рублева) Евдокия Васильева

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1893

Отец: Рублев Василий Иванов

Мать: Рублева Мария Васильева

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
29.04.1912

Муж: Володин Семен Ермолаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1913

Сын: Володин Алексей Семенов

Отец ребёнка: Володин Семен Ермолаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.07.1917

Сын: Володин Иван Семенов

Отец ребёнка: Володин Семен Ермолаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.07.1917

Сын: Володин Василий Семенов

Отец ребёнка: Володин Семен Ермолаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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