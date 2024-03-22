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Рублева (Баева) Мария Васильева

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Баев Василий Яковлев

Мать: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
30.01.1892

Муж: Рублев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
02.03.1893

Дочь: Володина Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.10.1899

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.05.1903

Дочь: Феодосия Васильева

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.05.1905

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.03.1908

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Рублев Василий Иванов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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