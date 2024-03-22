Рублева (Баева) Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Баев Василий Яковлев
Бракосочетание
30.01.1892
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
02.03.1893
Дочь: Володина Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванов
Рождение ребёнка
16.10.1899
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванов
Рождение ребёнка
23.05.1903
Дочь: Феодосия Васильева
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванов
Рождение ребёнка
23.05.1905
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванов
Рождение ребёнка
19.03.1908
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Рублев Василий Иванов
Смерть
Неизвестно