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Володин Семен Ермолаев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

16.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1894

Отец: Володин Ермолай Иванов

Мать: Володина Марфа Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
29.04.1912

Жена: Володина Евдокия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1913

Сын: Володин Алексей Семенов

Мать ребёнка: Володина Евдокия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.07.1917

Сын: Володин Иван Семенов

Мать ребёнка: Володина Евдокия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.07.1917

Сын: Володин Василий Семенов

Мать ребёнка: Володина Евдокия Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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