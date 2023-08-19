Володин Семен Ермолаев
Место рождения
Дата рождения16.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1894
Отец: Володин Ермолай Иванов
Мать: Володина Марфа Васильева
Бракосочетание
29.04.1912
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1913
Мать ребёнка: Володина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
06.07.1917
Сын: Володин Иван Семенов
Мать ребёнка: Володина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
?.07.1917
Мать ребёнка: Володина Евдокия Васильева
Смерть
Неизвестно