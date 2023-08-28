Володина Марфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1886
Дочь: Параскева Ермолаева
Отец ребёнка: Володин Ермолай Иванов
Рождение ребёнка
07.06.1889
Отец ребёнка: Володин Ермолай Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1890
Отец ребёнка: Володин Ермолай Иванов
Рождение ребёнка
16.04.1894
Отец ребёнка: Володин Ермолай Иванов
Рождение ребёнка
26.02.1897
Отец ребёнка: Володин Ермолай Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно