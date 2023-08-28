Володина Марфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина Марфа Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1886

Дочь: Параскева Ермолаева

Отец ребёнка: Володин Ермолай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.06.1889

Сын: Володин Федор Ермолаев

Отец ребёнка: Володин Ермолай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.11.1890

Сын: Володин Михаил Ермолаев

Отец ребёнка: Володин Ермолай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.04.1894

Сын: Володин Семен Ермолаев

Отец ребёнка: Володин Ермолай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.02.1897

Сын: Володин Василий Ермолаев

Отец ребёнка: Володин Ермолай Иванов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Ермолай Иванов

Смерть
Неизвестно
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