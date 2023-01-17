Малец Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти20.01.1903 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1842
Отец: Малец Василий Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1882 ст.
Мать ребёнка: Малец Феодосия Стефановна
Источник: ГАЧО ф.679 оп.10 д.1096 Метрическая книга Свято-Михайловской церкви с. Голенка Конотопского уезда
Рождение ребёнка
06.01.1887 ст.
Сын: Малец Иван Павлович
Мать ребёнка: Малец Феодосия Стефановна
Свято-Михайловская церковь с. Голенка Конотопского уезда Черниговской губернии Источник ГАЧО ф. 679 о.10 д.1121
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1903 ст.
ГАЧО ф. 679 о.10 д.1204