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Малец Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

20.01.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Малец Василий Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1882 ст.

Сын: Малец Кузьма Павлович

Мать ребёнка: Малец Феодосия Стефановна

Голенка, Чернігівська область
Источник: ГАЧО ф.679 оп.10 д.1096 Метрическая книга Свято-Михайловской церкви с. Голенка Конотопского уезда
Рождение ребёнка
06.01.1887 ст.

Сын: Малец Иван Павлович

Мать ребёнка: Малец Феодосия Стефановна

Голенка, Чернігівська область
Свято-Михайловская церковь с. Голенка Конотопского уезда Черниговской губернии Источник ГАЧО ф. 679 о.10 д.1121
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малец Феодосия Стефановна

Смерть
20.01.1903 ст.
Голенка, Чернігівська область
ГАЧО ф. 679 о.10 д.1204
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