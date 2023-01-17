Малец Феодосия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1882 ст.
Отец ребёнка: Малец Павел Васильевич
Источник: ГАЧО ф.679 оп.10 д.1096 Метрическая книга Свято-Михайловской церкви с. Голенка Конотопского уезда
Рождение ребёнка
06.01.1887 ст.
Сын: Малец Иван Павлович
Отец ребёнка: Малец Павел Васильевич
Свято-Михайловская церковь с. Голенка Конотопского уезда Черниговской губернии Источник ГАЧО ф. 679 о.10 д.1121
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно