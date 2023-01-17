Малец Феодосия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малец Феодосия Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1882 ст.

Сын: Малец Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Малец Павел Васильевич

Голенка, Чернігівська область
Источник: ГАЧО ф.679 оп.10 д.1096 Метрическая книга Свято-Михайловской церкви с. Голенка Конотопского уезда
Рождение ребёнка
06.01.1887 ст.

Сын: Малец Иван Павлович

Отец ребёнка: Малец Павел Васильевич

Голенка, Чернігівська область
Свято-Михайловская церковь с. Голенка Конотопского уезда Черниговской губернии Источник ГАЧО ф. 679 о.10 д.1121
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малец Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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