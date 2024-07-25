Федор Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Фома Степанович\\Никитич
Мать: Евпраксея Симеоновна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Чернова) Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Чернова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Чернова) Парасковья Федоровна
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1883
Дочь: (Чернова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1884
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1888
Дочь: (Чернова) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна
Смерть
1899