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Федор Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Фома Степанович\\Никитич

Мать: Евпраксея Симеоновна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Чернова) Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Чернов Иван Федорович

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Чернова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Чернова) Парасковья Федоровна

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Чернов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1883

Дочь: (Чернова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1884

Сын: Чернов Николай Федорович

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1888

Дочь: (Чернова) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Евфросинья Ивановна

Смерть
1899

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