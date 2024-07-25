Евфросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Чернова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Фомич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Чернов Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Фомич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Чернова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Фомич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Чернова) Парасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Фомич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Чернов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Федор Фомич

Рождение ребёнка
15.04.1883

Дочь: (Чернова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Федор Фомич

Рождение ребёнка
17.11.1884

Сын: Чернов Николай Федорович

Отец ребёнка: Федор Фомич

Рождение ребёнка
04.03.1888

Дочь: (Чернова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Федор Фомич

Смерть
Неизвестно

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