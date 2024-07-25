Чернов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

1920 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1884

Отец: Федор Фомич

Мать: Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Чернов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: (Лепанова) Александра Егоровна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лепанова) Александра Егоровна

Смерть
Неизвестно

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