Чернов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1884
Отец: Федор Фомич
Мать: Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Чернов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: (Лепанова) Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лепанова) Александра Егоровна
Смерть
Неизвестно