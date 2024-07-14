Ефросиния Васильевна 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефросиния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1848 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Трофим Кириллович

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
06.10.1866

Сын: Баяндин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Баяндин Трофим Кириллович

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Смерть
Неизвестно

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