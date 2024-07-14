Баяндин Трофим Кириллович
Место рождения
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Васильевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
06.10.1866
Мать ребёнка: Ефросиния Васильевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Смерть
Неизвестно