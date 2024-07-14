Баяндин Трофим Кириллович До 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баяндин Трофим Кириллович

Место рождения

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Васильевна

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Рождение ребёнка
06.10.1866

Сын: Баяндин Иван Трофимович

Мать ребёнка: Ефросиния Васильевна

Трапезники, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», Ф. 719, Оп. 10, Д. 524 - МК (1866)
Смерть
Неизвестно

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