Терещенко (Сенникова) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.03.1956
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Марина Анатольена
Отец ребёнка: Терещенко Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Терещенко Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терещенко Анатолий
Образование
С 01.09.1963 по 01.06.1973
Училась в калачеевской Гимназии №1