Терещенко (Сенникова) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Сенникова) Любовь Михайловна

Место рождения

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1956

Отец: Сенников Михаил

Мать: Сенникова (Кучмасова) Анастасия Андреевна

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Марина Анатольена

Отец ребёнка: Терещенко Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Терещенко Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Анатолий

Образование
С 01.09.1963 по 01.06.1973
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Училась в калачеевской Гимназии №1

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