Сенников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1951
Сын: Сенников Александр Михайлович
Мать ребёнка: Сенникова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
12.03.1956
Дочь: Терещенко Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Сенникова Анастасия Андреевна
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно