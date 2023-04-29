Сенников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1951

Сын: Сенников Александр Михайлович

Мать ребёнка: Сенникова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
12.03.1956

Дочь: Терещенко Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Сенникова Анастасия Андреевна

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенникова Анастасия Андреевна

Смерть
Неизвестно