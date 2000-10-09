Сенникова (Кучмасова) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1929
Дата смерти09.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1929
Рождение ребёнка
16.10.1951
Сын: Сенников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Сенников Михаил
Рождение ребёнка
12.03.1956
Дочь: Терещенко Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Сенников Михаил
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сенников Михаил
Смерть
09.10.2000