Сенникова (Кучмасова) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенникова (Кучмасова) Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1929

Дата смерти

09.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1929

Отец: Кучмасов Андрей Алексеевич

Мать: Кучмасова Лукерья (Лукия) Васильевна

Рождение ребёнка
16.10.1951

Сын: Сенников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Сенников Михаил

Рождение ребёнка
12.03.1956

Дочь: Терещенко Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Сенников Михаил

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенников Михаил

Смерть
09.10.2000
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