Слепнева (Манешина) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепнева (Манешина) Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манешин Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробочкина Любовь Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепнев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Слепнев Петр Захарович?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепнев Петр Захарович?

Смерть
Неизвестно
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