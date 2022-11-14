Слепнева (Манешина) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манешин Иван Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробочкина Любовь Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепнев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Слепнев Петр Захарович?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно