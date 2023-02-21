Коробочкина (Слепнева) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробочкина (Слепнева) Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Слепнева Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
21.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

УзССР ГОРОД ЧИРЧИК
Рождение ребёнка
18.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

УзССР ГОРОД ЧИРЧИК
Смерть
Неизвестно
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