Коробочкина (Слепнева) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Слепнева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
УзССР ГОРОД ЧИРЧИК
Рождение ребёнка
18.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
УзССР ГОРОД ЧИРЧИК
Смерть
Неизвестно