Люрс (Нейтит) Мария Карловна
Место рождения
Дата рождения1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь уроженца г.Бремена Карла Нейтита.
Бракосочетание
1798
Рождение ребёнка
1799
Сын: Люрс Карл Карлович
Отец ребёнка: Люрс Карл (Карстен) Иоганнович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Люрс Вильгельмина Карловна
Отец ребёнка: Люрс Карл (Карстен) Иоганнович
Рождение ребёнка
06.10.1806 ст.
Сын: Люрс Петр Карлович
Отец ребёнка: Люрс Карл (Карстен) Иоганнович