Люрс (Нейтит) Мария Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюрс (Нейтит) Мария Карловна

Люрс (Нейтит) Мария Карловна

Место рождения

Бремен

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь уроженца г.Бремена Карла Нейтита.
Бракосочетание
1798

Муж: Люрс Карл (Карстен) Иоганнович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Люрс Карл Карлович

Отец ребёнка: Люрс Карл (Карстен) Иоганнович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Люрс Вильгельмина Карловна

Отец ребёнка: Люрс Карл (Карстен) Иоганнович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.10.1806 ст.

Сын: Люрс Петр Карлович

Отец ребёнка: Люрс Карл (Карстен) Иоганнович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.