Епифанова Евгения Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
23.?.1908 ст.
Дочь: Епифанова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Епифанов Василий Никифорович
Степановка, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Яковлевского, Парасковья Никифоровна Селезнева (дев. Епифанова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно