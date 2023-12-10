Епифанова Евгения Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанова Евгения Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.?.1908 ст.

Дочь: Епифанова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Епифанов Василий Никифорович

Степановка, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Яковлевского, Парасковья Никифоровна Селезнева (дев. Епифанова)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Епифанов Василий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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