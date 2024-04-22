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Епифанов Василий Никифорович

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Место рождения

Степановка, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Епифанов Никифор Филиппович

Мать: не указана

Степановка, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
23.?.1908 ст.

Дочь: Епифанова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Епифанова Евгения Игнатьевна

Степановка, Серебряные Пруды, Московская область
Восприемники: с-ца Яковлевского, Парасковья Никифоровна Селезнева (дев. Епифанова)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епифанова Евгения Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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