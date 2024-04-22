Епифанов Василий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Епифанов Никифор Филиппович
Рождение ребёнка
23.?.1908 ст.
Дочь: Епифанова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Епифанова Евгения Игнатьевна
Восприемники: с-ца Яковлевского, Парасковья Никифоровна Селезнева (дев. Епифанова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно