Смелов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1923
Дата смерти12.05.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1923
Отец: Смелов Федор Николаевич
Мать: Клавдия
Рождение ребёнка
28.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смелова Мария Васильевна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смелова Мария Васильевна
Смерть
12.05.1963