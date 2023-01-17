Смелов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелов Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1923

Дата смерти

12.05.1963

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1923

Отец: Смелов Федор Николаевич

Мать: Клавдия

Рождение ребёнка
28.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смелова Мария Васильевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смелова Мария Васильевна

Смерть
12.05.1963
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