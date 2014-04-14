Смелова (Шалгунова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелова (Шалгунова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1928

Дата смерти

14.04.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1928

Отец: Шалгунов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смелов Александр Федорович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смелов Александр Федорович

Смерть
14.04.2014
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