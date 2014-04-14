Смелова (Шалгунова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1928
Дата смерти14.04.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1928
Отец: Шалгунов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смелов Александр Федорович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.2014