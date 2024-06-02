Козак Евфимия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Козак Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Козак Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Козак Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Козак Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Козак Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно