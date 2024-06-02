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Козак Евфимия Михайловна

Место рождения

Сошанское, Вінницька область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Михаил Андреевич

Мать: Попович-Полищук Елена Федоровна

Сошанское, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козак Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Козак Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Козак Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Козак Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Козак Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Козак Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Козак Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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