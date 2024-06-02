Козак Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козак Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козак Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Козак Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Козак Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Козак Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Козак Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Козак Роман Григорьевич

Мать ребёнка: Козак Евфимия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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