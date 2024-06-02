Козак Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козак Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Козак Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Козак Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Козак Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Козак Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Козак Евфимия Михайловна
Смерть
Неизвестно