село Сошанское, село Сошанское, Вінницька область (на 2018) — Familio

Сошанское

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Бердичевский уезд, Самгородская волость
251. Сошанск, село бывшее владельческое, при речке Десне, дворов 74, жителей 523, церковь православная, питейный дом, водяная мельница, кирпичный завод

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд, Самгородская волость
Сошанск село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1536Сошанськеселор-н Козятинськийсільрада Зозулинецька
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