Копенкин Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копенкин Иван Михайлов

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Место рождения

Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Копенкин Михаил Левонтьев

Мать: не указана

Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Из ямской гоньбы
Рождение ребёнка
1740

Сын: Копенкин Григорей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
животом скорбен 1762 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копенкина Тотяна

Смерть
Неизвестно
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