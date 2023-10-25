Копенкин Иван Михайлов
Место рожденияВоронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Копенкин Михаил Левонтьев
Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Из ямской гоньбы
Рождение ребёнка
1740
Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
животом скорбен 1762 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копенкина Тотяна
Смерть
Неизвестно