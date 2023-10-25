Копенкин Михаил Левонтьев
Место рожденияВоронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Копенкин Левонтий Васильев
Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Рождение ребёнка
1721
Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Из ямской гоньбы
Никах
Неизвестно
182 год, января месяца, 28 дня. Челобитье воронежца сына боярского Мишки Копенкина о возврате ему отцовскаго его поместья в селе Хлевном и хором, которыми не правильно завладел воронежец Фёдор Конобье... Показать все
Смерть
Неизвестно