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Копенкин Михаил Левонтьев

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Место рождения

Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1646 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копенкин Левонтий Васильев

Мать: не указана

Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Рождение ребёнка
1721

Сын: Копенкин Иван Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Из ямской гоньбы
Никах
Неизвестно

Жена: не указана

182 год, января месяца, 28 дня. Челобитье воронежца сына боярского Мишки Копенкина о возврате ему отцовскаго его поместья в селе Хлевном и хором, которыми не правильно завладел воронежец Фёдор Конобье... Показать все
Смерть
Неизвестно
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