Копенкин Григорей Иванов
Место рожденияВоронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Копенкин Иван Михайлов
Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
животом скорбен 1762 г.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Копенкин Николай Григорьевич
Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Смерть
Неизвестно