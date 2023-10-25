Копенкин Григорей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопенкин Григорей Иванов

Копенкин Григорей Иванов

avatar

Место рождения

Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1721 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Копенкин Иван Михайлов

Мать: не указана

Воронежского уезда Корачюнскаго стану в селе Хлевном аднадворцы
животом скорбен 1762 г.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Копенкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close