Копенкин Николай Григорьевич
Место рожденияВоронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Дата рождения1806
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Копенкин Григорей Иванов
Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Рождение ребёнка
1826
Сын: Копенкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Копенкина Елена Ивановна
Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Ревизская сказка 1858 года Воронежской губернии, Задонского уезда, села Хлевнаго
Рождение ребёнка
1858
Сын: Копенкин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Копенкина Елена Ивановна
Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копенкина Елена Ивановна
Смерть
1857
Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное