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Копенкин Николай Григорьевич

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Место рождения

Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное

Дата рождения

1806

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Копенкин Григорей Иванов

Мать: не указана

Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Рождение ребёнка
1826

Сын: Копенкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Копенкина Елена Ивановна

Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Ревизская сказка 1858 года Воронежской губернии, Задонского уезда, села Хлевнаго
Рождение ребёнка
1858

Сын: Копенкин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Копенкина Елена Ивановна

Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копенкина Елена Ивановна

Смерть
1857
Воронежская губерния, Задонский уезд, с. Хлевное
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