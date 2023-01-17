Рябов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябов Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1934

Отец: Рябов Филипп Иванович

Мать: Рябова Елизавета

Рождение ребёнка
08.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рябова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
08.?.?

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Рябова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Сергей

Мать ребёнка: Рябова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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