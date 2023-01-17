Рябов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1934
Отец: Рябов Филипп Иванович
Мать: Рябова Елизавета
Рождение ребёнка
08.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рябова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
08.?.?
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Рябова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Сергей
Мать ребёнка: Рябова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно