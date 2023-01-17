Рябова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 02.08.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чегодаев ?
Рождение ребёнка
08.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябов Борис
Рождение ребёнка
08.?.?
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Рябов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Сергей
Отец ребёнка: Рябов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябов Борис
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно