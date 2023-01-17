Рябова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 02.08.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чегодаев ?

Рождение ребёнка
08.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Борис

Рождение ребёнка
08.?.?

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Рябов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Сергей

Отец ребёнка: Рябов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Борис

Смерть
Неизвестно
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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