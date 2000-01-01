Рябов Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Рябов Иван
Мать: Рябова ?
Бракосочетание
26.11.1911
Жена: Рябова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1932
Сын: Рябов Геннадий
Мать ребёнка: Рябова Елизавета
Рождение ребёнка
14.11.1934
Сын: Рябов Борис
Мать ребёнка: Рябова Елизавета
Смерть
Неизвестно