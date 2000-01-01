Рябов Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябов Филипп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Рябов Иван

Мать: Рябова ?

Бракосочетание
26.11.1911

Жена: Рябова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1932

Сын: Рябов Геннадий

Мать ребёнка: Рябова Елизавета

Рождение ребёнка
14.11.1934

Сын: Рябов Борис

Мать ребёнка: Рябова Елизавета

Смерть
Неизвестно
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