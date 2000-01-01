Рябова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рябов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Рябов Иван

Рождение ребёнка
1896

Дочь: ?

Отец ребёнка: Рябов Иван

Рождение ребёнка
1898

Дочь: ?

Отец ребёнка: Рябов Иван

Рождение ребёнка
1900

Сын: Рябов ?

Отец ребёнка: Рябов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Иван

Смерть
Неизвестно
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