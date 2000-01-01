Рябова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Рябов Иван
Рождение ребёнка
1896
Дочь: ?
Отец ребёнка: Рябов Иван
Рождение ребёнка
1898
Дочь: ?
Отец ребёнка: Рябов Иван
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рябов ?
Отец ребёнка: Рябов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябов Иван
Смерть
Неизвестно