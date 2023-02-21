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(Рябова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Рябов Иван

Мать: Рябова ?

Смерть
Неизвестно
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