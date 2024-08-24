Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна
Место рожденияМедисовка
Дата рождения1920
Дата смерти16.11.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Кармелюк Семен Осипович
Мать: Кармелюк Ольга ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Сын: Гуменюк Василий Архипович
Отец ребёнка: Гуменюк Архип Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1944
Отец ребёнка: Гуменюк Архип Иванович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Гуменюк Владимир Архипович
Отец ребёнка: Гуменюк Архип Иванович
Рождение ребёнка
1954
Отец ребёнка: Гуменюк Архип Иванович
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Гуменюк Архип Иванович
Смерть
16.11.1989