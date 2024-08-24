Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна

Место рождения

Медисовка

Дата рождения

1920

Дата смерти

16.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Кармелюк Семен Осипович

Мать: Кармелюк Ольга ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуменюк Архип Иванович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Гуменюк Василий Архипович

Отец ребёнка: Гуменюк Архип Иванович

Медисовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
26.03.1944

Сын: Гуменюк Виктор Архипович

Отец ребёнка: Гуменюк Архип Иванович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Гуменюк Владимир Архипович

Отец ребёнка: Гуменюк Архип Иванович

Медисовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Гуменюк Михаил Архипович

Отец ребёнка: Гуменюк Архип Иванович

Медисовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Гуменюк Иван Архипович

Отец ребёнка: Гуменюк Архип Иванович

Медисовка, Хмельницька область
Смерть
16.11.1989
Медисовка, Хмельницька область

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