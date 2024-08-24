Гуменюк Виктор Архипович
Место рожденияМедисовка
Дата рождения26.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.07.1970
Дочь: Костина (Гуменюк) Наталия Викторовна
Мать ребёнка: Гуменюк (Дондерфер) Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
28.07.1976
Дочь: Первакова (Гуменюк) Марина Викторовна
Мать ребёнка: Гуменюк (Дондерфер) Елена Иосифовна