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Гуменюк Виктор Архипович

Место рождения

Медисовка

Дата рождения

26.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1944

Отец: Гуменюк Архип Иванович

Мать: Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуменюк (Дондерфер) Елена Иосифовна

Рождение ребёнка
13.07.1970

Дочь: Костина (Гуменюк) Наталия Викторовна

Мать ребёнка: Гуменюк (Дондерфер) Елена Иосифовна

Рождение ребёнка
28.07.1976

Дочь: Первакова (Гуменюк) Марина Викторовна

Мать ребёнка: Гуменюк (Дондерфер) Елена Иосифовна

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