Гуменюк Архип Иванович
Место рожденияМедисовка
Дата рождения1912
Дата смерти11.07.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Гуменюк Иван ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Сын: Гуменюк Василий Архипович
Мать ребёнка: Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
26.03.1944
Мать ребёнка: Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Гуменюк Владимир Архипович
Мать ребёнка: Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна
Смерть
11.07.1979