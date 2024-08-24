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Гуменюк Архип Иванович

Место рождения

Медисовка

Дата рождения

1912

Дата смерти

11.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Гуменюк Иван ?

Мать: Гуменюк Марина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Гуменюк Василий Архипович

Мать ребёнка: Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна

Медисовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
26.03.1944

Сын: Гуменюк Виктор Архипович

Мать ребёнка: Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Гуменюк Владимир Архипович

Мать ребёнка: Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна

Медисовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Гуменюк Михаил Архипович

Мать ребёнка: Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна

Медисовка, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Гуменюк Иван Архипович

Мать ребёнка: Гуменюк (Кармелюк) Елизавета Семеновна

Медисовка, Хмельницька область
Смерть
11.07.1979
Медисовка, Хмельницька область

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