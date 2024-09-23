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Волков Андрей Парфирьевич

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Волков Парфирий Яковлевич

Мать: Волкова Анна Ермолаевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
22.08.1876 ст.

Сын: Волков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Волков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.09.1882 ст.

Дочь: Волкова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1884 ст.

Сын: Волков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Рябинкина (Волкова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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