Волков Андрей Парфирьевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Волков Парфирий Яковлевич
Мать: Волкова Анна Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1876 ст.
Сын: Волков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
15.09.1882 ст.
Дочь: Волкова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
19.10.1884 ст.
Мать ребёнка: Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Рябинкина (Волкова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна
Смерть
Неизвестно