Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна
Место рожденияИвановское
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Гарянский Яков Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1876 ст.
Сын: Волков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Волков Андрей Парфирьевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Волков Андрей Парфирьевич
Рождение ребёнка
15.09.1882 ст.
Дочь: Волкова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Волков Андрей Парфирьевич
Рождение ребёнка
19.10.1884 ст.
Отец ребёнка: Волков Андрей Парфирьевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Рябинкина (Волкова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Волков Андрей Парфирьевич
Смерть
Неизвестно