Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Гарянская) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Ивановское

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Гарянский Яков Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Андрей Парфирьевич

Рождение ребёнка
22.08.1876 ст.

Сын: Волков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Волков Андрей Парфирьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Волков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Волков Андрей Парфирьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.09.1882 ст.

Дочь: Волкова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Волков Андрей Парфирьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.10.1884 ст.

Сын: Волков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Волков Андрей Парфирьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Рябинкина (Волкова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Волков Андрей Парфирьевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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