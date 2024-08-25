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Волков Парфирий Яковлевич

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Ермолаевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Волков Павел Парфирьевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Ермолаевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Волков Андрей Парфирьевич

Мать ребёнка: Волкова Анна Ермолаевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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