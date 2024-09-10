Волков Павел Парфирьевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Волков Парфирий Яковлевич
Мать: Волкова Анна Ермолаевна
Бракосочетание
17.01.1865 ст.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Волкова Мария Павловна
Мать ребёнка: Волкова Анна Каллистратовна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Волкова Любовь Павловна
Мать ребёнка: Волкова Анна Каллистратовна
Смерть
Неизвестно