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Волков Павел Парфирьевич

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Волков Парфирий Яковлевич

Мать: Волкова Анна Ермолаевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
17.01.1865 ст.

Жена: Волкова Анна Каллистратовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Волкова Мария Павловна

Мать ребёнка: Волкова Анна Каллистратовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Волкова Любовь Павловна

Мать ребёнка: Волкова Анна Каллистратовна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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